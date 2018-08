Deel dit artikel:











De MensA in Meppel bewijst zich: reactivering werkt! Vrijwilliger Bor Keetlaer is helemaal op z'n plek in DeMensA. In de achtergrond coördinator Minette ter Avest (foto:: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Iedere week koken vrijwilligers en bezoekers samen een maaltijd (foto:: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) De Syrische maaltijd smaakt goed. Het eten is een ontmoetingsmiddel (foto:Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Het huidige pand van DeMensA (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

MEPPEL - Activeringscentrum de MensA in Meppel is uitgegroeid tot hulpvoorziening voor mensen met een kleine portemonnee, inburgeraars en Meppelers die dreigen te vereenzamen.

Het project, dat grotendeels op vrijwilligers draait, heeft zich bewezen. De gemeente steunt sinds dit jaar het activeringscentrum permanent met geld en een definitief pand.



Een praatje of activiteiten

Inmiddels trekt de MensA in de wijk Haveltermade per week zo'n 130 bezoekers. Een groot deel van hen komt uit de wijk. Een deel van de bezoekers wordt uiteindelijk vrijwilliger om zo weer anderen te helpen. Dan is de cirkel rond.



"Je kunt hier binnenlopen voor een kopje koffie en een praatje met andere bezoekers, meedoen aan activiteiten of taalondersteuning volgen", legt coach en coördinator Minette ter Avest uit. "De een komt alleen voor de kop koffie en het praatje, waar de ander uitkijkt naar de activiteiten. Het is een heel goed middel om bezoekers te activeren en meer sociale contacten op te laten doen."



Samen eten

"Sommige mensen, vaak met weinig geld, leven tussen vier muren. Wij proberen ze over de drempel te krijgen om weer mee te gaan doen. Via een activiteit ontdekken ze dat ze iets goed kunnen of leuk vinden. Dan stijgt ook hun gevoel voor eigenwaarde. We hebben één keer per week een eetcafé." Iedere keer koken bezoekers en vrijwilligers samen een maaltijd uit een ander land. "Buurtbewoners komen ook mee eten. Niemand vindt het leuk om alleen te eten, dus ook het gezamenlijk eten is een middel", legt Ter Avest uit.



De drempel over

Soms duurt het lang voordat mensen die zich terugtrekken uit de samenleving en vereenzamen de drempel van de MensA over durven. Zoals Bor Keetlaer. "Hij kwam in een uitkering terecht en zijn contactpersoon bij de gemeente heeft hem letterlijk aan de hand mee genomen. Hij keek eerst de kat uit de boom. Is dit iets voor mij? Bij de MensA ontdekte Bor als bezoeker dat hij heel goed activiteiten kon organiseren. Inmiddels is hij al lang geen bezoeker meer maar vaste vrijwilliger en is hij er voor anderen en gastheer. Ook al is het vrijwillig, hij beschouwt het als zijn werk."



Inburgeraars in Meppel krijgen allemaal Nederlandse les op het Drenthe College. "Wij geven geen taalles maar aanvullende taalondersteuning. Dat doen we op basis van de vragen die inburgeraars op dat moment hebben. Bijvoorbeeld hoe je je moet aanmelden bij een opleiding of hoe een sollicitatieprocedure werkt."



Uit isolement halen

Minette ter Avest vertelt ter illustratie een verhaal van een inburgeraar die zijn Nederlands goed op orde had. Alleen in de supermarkt durfde ze niet naar een product te vragen uit angst een fout te maken. "Ook die wordt hier geholpen. Het is één van de vele voorbeelden die duidelijk maakt dat de MensA ook bezoekers uit hun isolement haalt."



Wat ooit begon als vraagbaak en inloophuis voor ontmoetingen tussen bijstandsgerechtigden is gegroeid. Ter Avest is trots. "De MensA heeft zijn noodzaak en bestaansrecht inmiddels wel bewezen."



Definitief pand

Op termijn moet de MensA wel uit het oude schoolpand aan de Witte de Withstraat. Maar de gemeente heeft toegezegd aan een nieuw en definitief pand in Haveltermade te werken.