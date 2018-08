Deel dit artikel:











Op Fietse: een fietstocht door de geschiedenis De tocht van vandaag komt langs het onderduikershol in het Valtherbos)(foto: RTV Drenthe / Jörn Reuvers

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Marketing Drenthe door het Ellertsveld en duiken we in de sage van Ellert en Brammert.

Waar: Schoonoord

Vertrekpunt: Stationsplein in Emmen

Afstand: 51 kilometer

Route: klik hier



De naam Ellertsveld zegt het al. Het gebied is vernoemd naar Ellert, één van de twee rovende reuzen



Volgens het verhaal zouden ze onder het heidegebied een grote ondergrondse hut hebben gemaakt. Vanuit deze hut hadden Ellert en Brammert draden gespannen waaraan een bel hing. Als een onwetende reiziger het veld overliep, hoorde het duo de bel en trok het veld in om de reiziger neer te slaan en te beroven.



Totdat ze op een dag het mooie meisje Marieke tegenkwamen. Hoe dat afliep lees je



Onderduikershol

Daarnaast gaat de tocht door Valtherbos en Boswachterij het Sleenerzand, waar vennetjes en heidevelden elkaar afwisselen. In het Valtherbos zie je veel grafheuvels, drie hunebedden en kom je langs het onderduikershol uit de Tweede Wereldoorlog, dat werd bewoond door een groep Joodse onderduikers. In totaal hebben er in het hol zestien onderduikers gezeten.



