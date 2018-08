De bizarre carrière van Henk en Jolanda

MEPPEL - Hun werkwijze is geraffineerd en al jaren hetzelfde. De hotelpiraten die toesloegen bij verschillende hotels in Drenthe blijken de beruchte ‘kerkoplichters’.

Het duo trekt al sinds 2004 een spoor van financiële ellende door het hele land, meldt RTV Oost . De politie kent hun identiteit, maar toch weten de twee telkens weer toe te slaan. De eigenaren van hotel Marcant in het Overijsselse Tubbergen plaatsten deze week een foto van de twee op internet. Henk en Jolanda werden herkend door meerdere slachtoffers.De man en vrouw sloegen in april 2008 toe in de omgeving van Hollandscheveld. "Ik weet het nog goed", zegt een van hun slachtoffers die anoniem wil blijven. Hij leende het echtpaar 70 euro. De man en vrouw waren zogenaamd al hun bankpassen vergeten tijdens een fietstocht. "Een camping in de buurt kwam er slechter vanaf. Daar betaalden ze niet voor de overnachting en namen ze huurfietsen mee", aldus de gedupeerde die zijn geld nooit meer terug zag.Het verhaal vertoont opvallend veel gelijkenissen met wat bed and breakfast-eigenaar Johan van Dalfsen uit Meppel overkwam. Henk en Jolanda vertrekken zonder te betalen en namen de huurfietsen mee.Henk en Jolanda, die eigenlijk Jan V. en Jolanda H. heten, waren al eens onderwerp van gesprek in het televisieprogramma Opgelicht?! "Het reizende echtpaar Jolanda H. en Jan V. trekt al sinds 2004 op de fiets door Nederland, om onder valse namen gratis overnachtingen te scoren en geld te ‘lenen’", staat op de website van het televisieprogramma.Als het gaat om flessentrekkerij doet het duo mee op het hoogste niveau. Vele tientallen keren al sloegen ze toe. De financiële schade per persoon valt meestal mee. In 2009 werd de totale buit al eens becijferd op ruim 10.000 euro, afkomstig van 75 slachtoffers.De twee belandden zelfs meermalen achter de tralies, maar het duo toont zich vooral erg hardleers. Zodra de twee weer op vrije voeten zijn, pikken ze hun oude praktijken weer op. "Je voelt je genaaid", zegt Elly Bakker van hotel restaurant Bieze in Borger. "Het zijn heel joviale mensen die graag een praatje met je maken. Daardoor heb je geen argwaan, totdat ze opeens vertrokken zijn zonder betalen."Jan en Jolanda logeerden eind december een aantal dagen in Borger. Daar staat nog een rekening van 500 euro open. In de Herberg van Loon bedraagt de schade 300 euro en in Meppel, bij bed and breakfast Molenzicht, moet nog 1500 euro betaald worden.De politie Noord-Nederland laat weten dat de zaak wordt behandeld door de politie Oost-Nederland. Volgens woordvoerster Chantal Westerhoff van de politie Oost-Nederland is de identiteit van de twee bekend: "Ze zijn door het hele land actief en staan in meerdere regio's gesignaleerd. We roepen gedupeerden vooral op om ook daadwerkelijk aangifte te doen, zodat we een strafrechtelijk onderzoek tegen ze kunnen beginnen."