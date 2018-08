Deel dit artikel:











An de kuier: Ontdek het nachtleven op het Dwingelderveld Verken het Dwingelderveld bij nacht (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag, of eigenlijk vannacht, een bijzondere wandeling. We gaan namelijk met Natuurmonumenten het Nachtleven van het Dwingelderveld verkennen.

Waar: Dwingelderveld

Vertrekpunt: Zwembad Paasbergen, Dwingelderveld

Afstand: 5 kilometer

Route: klik hier



Geen dagtocht, maar een nachttocht vandaag. De route van Natuurmonumenten ligt tussen twee campings in. Misschien zie je wel een ree of vleermuizen.



De route gaat langs de Davidsplassen, een plek waar veel vogels zitten, zoals de geoorde fuut, dodaars of steltlopers. Ook zie je aan de rand allerlei soorten vleermuizen. De laatvlieger, rosse vliermuis en gewone dwergvleermuis zoeken hier hun voedsel.



Zoek je meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur. Geen dagtocht, maar een nachttocht vandaag. De route van Natuurmonumenten ligt tussen twee campings in. Misschien zie je wel een ree of vleermuizen.De route gaat langs de Davidsplassen, een plek waar veel vogels zitten, zoals de geoorde fuut, dodaars of steltlopers. Ook zie je aan de rand allerlei soorten vleermuizen. De laatvlieger, rosse vliermuis en gewone dwergvleermuis zoeken hier hun voedsel.