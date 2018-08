Deel dit artikel:













Op fietse: het esdorpenlandschap rond Orvelte Het landschap van Orvelte (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Stichting het Drentse Landschap door het esdorpenlandschap van Orvelte

Waar: Orvelte

Vertrekpunt: Parkeerplaats zuidwestkant in Orvelte

Afstand: 35 kilometer

Route: klik hier



De tocht van vandaag begint in het monumentendorp Orvelte. Onderweg ontdek je alles over het Drentse esdorpenlandschap. Zo fiets je langs hoge essen, groene landen langs de beken en zie je heidevelden en bossen.



De fietstocht gaat langs oude esdorpen zoals Oud-Aalden, Benneveld en Noord-Sleen. Ook duik je de geschiedenis in van de hunebedbouwers en de Galgenberg en de geschiedenis van het boerenleven in een Drents dorp van een eeuw geleden.



