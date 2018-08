Deel dit artikel:











Natuurboek van de week: De schoonheid van het Dwingelderveld van Axel Wiewel Lezen op vakantie. (foto: Pixabay)

De zomer is voor veel mensen het moment om lekker te lezen. Weet je nog niet welke boeken je mee wilt nemen op vakantie of wilt lezen in je eigen tuin? Wij lichten in de zomervakantie elke week een boek uit over de Drentse natuur. Deze week is dat het boek De schoonheid van het Dwingelderveld van Axel Wiewel.

Het boek is een liefdesverklaring vaan het Nationaal Park, dat in totaal 3.700 hectare groot is. Het boek beschrijft een verhaal voor de bezoekers van het Dwingelderveld. Of je er voor het eerst komt of er al heel vaak geweest bent, het boek helpt je het gebied beter te leren begrijpen.



Het boek gaat in op de ontstaansgeschiedenis, de samenstelling van het gebied, de bijzondere natuur en het belang van het water. De schrijver gaat in op de aanleg van de staatsbossen en de opkomst van de mijnindustrie, het einde van de turfwinning en de opkomst van de kolenindustrie.



Over de schrijver

Axel Wiebel is schrijver, journalist en fotograaf en woont in Ruinerwold. De schoonheid van het Dwingelderveld is zijn achtste boek. Wiewel werkte in de jaren tachtig voor verschillende dagbladen in de regio Den Haag. Ook was hij verslaggever voor een lokale en regionale omroep. Hij is één van de partners van het communicatiebureau Tekstueel Publiciteit in Ruinerwold.