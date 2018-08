Video: graaien maar voor de ooievaar

Boswachters van Staatsbosbeheer zijn druk aan het maaien in het gebied van de Drentsche Aa. Door de droogte loopt de klus voorspoedig en kunnen de boswachters overal goed bijkomen. Maar de boswachters zijn niet de enige met een voordeel.

Ook de ooievaars zijn blij, want maaien betekent graaien. En dat is te zien op de video die boswachter Dick Pentega maakte vanaf de trekker.Door het maaien ligt het gras plas en hoeven de ooievaars niet heel erg zijn best te doen om te zoeken naar eten. En soms zit er wel eens een extraatje in voor de trekvogel. Kikkers, insecten of muizen krijgen wel eens een tik van de maaimachine. En daardoor zijn ze een makkelijke prooi.De kolibrievlinder. Het is een bijzondere verschijning die de afgelopen weken veelal in onze provincie opdook. Hoewel het een algemeen voorkomende trekvlinder is, valt hij door zijn opvallende uiterlijk wel op.