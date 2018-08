Deel dit artikel:











Waterschap trekt onttrekkingsverbod tussen Meppel en Steenwijk in Boeren wordt gevraagd wel afspraken te maken voodat ze gaan beregenen (Foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

MEPPEL - Waterschap Drents Overijsselse Delta zet in op het zo snel mogelijk opheffen van alle onttrekkingsverboden. In een gebied bij Meppel wordt per direct weer toegestaan om water uit sloten te halen.

Er mag weer oppervlaktewater worden onttrokken in het gebied Paardenweide - Veendijk, dat tussen Meppel en Steenwijk ligt. Door de regenval in de afgelopen periode en de aanvoer vanuit het IJsselmeer staat daar weer genoeg water in de sloten en mensen mogen het water gebruiken voor bijvoorbeeld hun akkers en tuinen.



Onttrekkingsverboden

Op dit moment gelden nog onttrekkingsverboden voor de gebieden Westhuizingerveld bij Staphorst/Nieuwleusen, Nijeveen-Koldeveen bij Meppel, aanvoergebied gemaal Ankersmit in de regio Deventer, Raalte en Olst-Wijhe en het gebied Kolkwetering bij Heino. Wanneer hier de verboden kunnen worden opgeheven verschilt per situatie.



Boeren moeten afspraken maken

Wanneer er geen onttrekkingsverbod meer geldt, dan kunnen agrariërs die willen beregenen hierover afspraken maken met een peilbeheerder van het waterschap. Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaat.