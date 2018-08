Deel dit artikel:











Zoek het uit! - Hoe komt het dat Gasselternijveen dingen heeft die aan scheepvaart herinneren? Het oude kanaal in Gasselternijveen (foto: RTV Drenthe)

GASSELTERNIJVEEN - Misschien is het je ooit opgevallen als je door Gasselternijveen wandelt: de dingen die doen herinneren aan het scheepvaartverleden. Hoe komt dat?

"We staan hier op het eindpunt van waar de vaart lag", zegt bewoonster Anda Eefting. "Dat was het kanaal dat van Stadskanaal naar Gasselternijveen. En daar was de havenkade", wijst ze aan. "Daar meerden schepen aan en werden gelost en geladen. Er was hier veel bedrijvigheid dat met water en schepen te maken had. Het dorp heeft hierdoor een bijzondere geschiedenis."



Na de vervening zijn de schippers in Gasselternijveen blijven varen, in tegenstelling tot veel andere schippers. Die werden vaak boer, of startten een winkel, zegt Eefting. "Dat ze hier dus gewoon door gingen, is wel speciaal. Ze voeren over allerlei zeeën."



In het dorp staat ook nog steeds iets dat daar zijn oorsprong vindt. "We staan nu bij mijn huis. Dat was vroeger een oude kapiteinswoning, door mijn oom gebouwd in 1918", vertelt Eefting. "Toen hij weer aan wal kwam werd hij redacteur van een schippersblad, genaamd De Schuttervaer. En dat bestaat nog steeds. Een leuk stukje geschiedenis