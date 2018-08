Deel dit artikel:











Directeur Van Scheijen vertrekt per september bij De Trans

ROLDE - Hans van Scheijen, directeur van De Trans, legt per 1 september zijn taken neer bij de gehandicaptenorganisatie in Rolde.





Op korte termijn wordt gekeken wie Van Scheijen zal opvolgen. Tot die tijd neemt Ad Jacobs, directeur Bedrijfsvoering, zijn taken over.



Grote onrust

Vorige maand werd bekend dat personeelsleden bij De Trans weinig begrip kunnen opbrengen voor de maatregelen die er worden genomen vanwege de



Dit is in overleg met de Raad van Bestuur besloten. De ontwikkelingen van de komende tijd vragen om een andere directievoering, zegt de Raad. Ook persoonlijke omstandigheden hebben een rol gespeeld in het besluit. Op korte termijn wordt gekeken wie Van Scheijen zal opvolgen. Tot die tijd neemt Ad Jacobs, directeur Bedrijfsvoering, zijn taken over. Vorige maand werd bekend dat personeelsleden bij De Trans weinig begrip kunnen opbrengen voor de maatregelen die er worden genomen vanwege de financiële problemen die daar zijn. Oorzaken zijn te hoge personeelskosten, door complexere zorg voor de gehandicapte cliënten. Hierdoor heerst er grote onrust bij het personeel. Bij De Trans werken bijna 1.200 mensen, en de organisatie levert zorg aan 1.200 gehandicapte cliënten. De meesten daarvan wonen in Nooitgedacht, Emmen en Vlagtwedde.