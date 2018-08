Ouderdomspak WZA maakt verwachtingen waar

Deel dit artikel:











Het ouderdomspak simuleert wat een 80-jarige voelt (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Van 18 naar 80 jaar in één dag. Het kan met het ouderdomspak van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Een klein jaar geleden ontving het ziekenhuis het pak van De Vrienden van het WZA en het personeel is er over te spreken.

Geschreven door Josien Feitsma

Zwemmer Jari Groenhart (18) mag het vandaag ondervinden. Hij verandert in de fysieke toestand van een 80-jarige. Want dat is wat het ouderdomspak doet: met gewichten, klitteband, een koptelefoon en een gemanipuleerde bril simuleert het wat een 80-jarige voelt.



Functie

"Wij gebruiken het pak om scholing te geven aan verpleegkundigen in het ziekenhuis en andere disciplines om te weten wat zo'n oudere op oudere leeftijd nou beleeft. We zien wel hoe ze zich voortbewegen, maar hoe voelt het eigenlijk voor hen?", legt Elsje van der Wal van de afdeling geriatrie in het ziekenhuis uit.



Zelf heeft ze ook al eens het pak geprobeerd en weet hoe fysiek zwaar het is. "Ze voelen zich stijver door het pak en ze hebben de neiging voorover te gaan lopen. Die neiging zie je bij ouderen vaak ook."



Waarmaken verwachting

Het pak is intussen zo populair dat het ook bij andere disciplines wordt getest. Bovendien krijgt het ziekenhuis mailtjes van andere organisaties die het ouder worden ook graag willen ondervinden. Maar niet iedereen kan het aan. "Het kost best wel wat inspanning om het pak aan te doen en door hun ervaringen te vertellen hopen we dat anderen daar ook wat van meepikken."



Mentaal oud

Alleen de hersenen worden in het pak met rust gelaten terwijl die bij het ouder worden een belangrijke rol spelen. "Het is voor ouderen ook vaak mentaal heel zwaar. Vooral als het verminderen van je conditie je plotseling overkomt. Dat je na een val en bijvoorbeeld je heup breekt opeens heel erg moet gaan inleveren op je functies."



"En er zijn natuurlijk mensen die krijgen ziekten als Parkinson en dan raken je spieren ook aangetast", vertelt Van der Wal. "Bij cognitief verval werken je hersenfuncties minder. Dan kun je anders dan Jari minder compenseren en is er een groter risico om te vallen."



Tegenvaller

Jari vindt het pak tegenvallen. Niet dat hij het experiment niet leuk vindt, hij geniet van de fysieke uitdagingen als een echte sporter, maar alles doen zonder zicht en gehoor is lastig. "Het niet hebben van zicht en niet kunnen horen, dat is echt irritant. En mijn beenspieren vond ik ook best wel tegenvallen. Apart dat dat dan zoveel effect kan hebben op je spieren en je lichaam. Het maakt je erg moe."



Groenhart geniet voorlopig nog van zijn jonge jaren."Ik denk nu dat we wel meer respect moeten hebben voor 'de oudjes' als ik dan zie wat mijn opa en oma doen thuis, dan snap ik wel dat je af en toe even wil uitrusten."

.