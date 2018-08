FC Emmen Rood Wit TV met Kjell Scherpen, Dick Lukkien en jubilaris Tim Siekman

VOETBAL - In de tweede uitzending van FC Emmen Rood Wit TV blikken we met trainer Dick Lukkien vooruit op de eerste thuiswedstrijd van de Drentse club in de eredivisie tegen AZ en brengen we een bezoekje aan doelman Kjell Scherpen, die tegen ADO Den Haag werd verkozen tot 'man of the match'.

De tweede aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Ook feliciteerden we Emmenaar Tim Siekman, die afgelopen zondag in Den Haag zijn 150e competitiewedstrijd voor FC Emmen speelde. Het werd een middag om nooit te vergeten voor de verdediger.'De portier van twee meter vier', kopte De Telegraaf afgelopen maandag. In het landelijke dagblad kreeg Scherpen ook een plekje in het 'elftal van de week' en door de bezoekers van onze website werd hij gekozen tot 'man of the match'. We brachten de pas 18-jarige doelman een bezoekje en overhandigden hem een passend cadeau. We spraken met Scherpen over zijn eredivisiedebuut, over de vele reacties na afloop en over zijn dromen.In onze vaste rubriek 'koffieDick kijken' laat FC Emmen-trainer Dick Lukkien zijn licht schijnen over AZ en praat hij ons bij over zijn spelersgroep: komen of/en gaan er nog spelers voor 1 september?De maker van het eerste doelpunt ooit in de eredivisie van FC Emmen, Glenn Bijl, vertelt wat u moet doen om in aanmerking te komen voor vrijkaarten.