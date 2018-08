Deel dit artikel:











Politiebeelden zorgen voor aanhouding overvallers in Emmen De Officier van Justitie maakte de beelden van de verdachten openbaar (foto: Politie)

EMMEN/ZUNDERT - Door het verspreiden van foto's en oplettende burgers zijn twee mannen in Emmen in de kraag gevat voor een overval die zij zaterdag in het Noord-Brabantse Zundert pleegden.

De politie startte een onderzoek naar de twee. De Officier van Justitie besloot om beelden van de verdachten openbaar te maken. Een goede zet, zo bleek al snel. In Emmen werden de twee herkend, waarna de politie werd gebeld. Die namen de twee mee.



Getrapt en geslagen

Hierbij werd een 55-jarige krantenbezorger van zijn fiets getrapt en geslagen. De overvallers stalen zijn telefoon, paspoort en portemonnee. Het slachtoffer begon te gillen nadat de twee op hem zaten. Hierdoor kwam een bewoner kijken, waarna het duo de benen nam.



De verdachten, van wie nog niet bekend is waar ze vandaan komen, zitten nu nog vast in Emmen en worden later overgebracht naar Noord-Brabant.