Deel dit artikel:











Geen medailles voor Nederland bij EK Exloo Het podium op het EK in Exloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - De Duitse Jil-Mariëlle Becks behaalde goud bij het EK-dressuur voor deelnemers onder de 25. De Nederlandse amazones wisten in Exloo geen medaille te pakken.

Aan het zilver van de Britse Charlotte Fry zat nog wel een Oranje tintje. Zij traint in Nederland en berijdt met Dark Legend een Nederlands paard. Brons was er voor de Deense Victoria Vallentin met Ludwig der Sonnenkönig.



Beste Nederlandse was Denise Nekeman. De amazone uit Hasselt eindigde met haar hengst Boston STH op de vijfde plaats. Nekeman zei ‘blij’ te zijn met haar optreden. "Maar eerlijk gezegd, had ik wel iets meer verwacht. Ik heb beter gereden dan tijdens de landenwedstrijd. Het hielp me ook dat mijn trainer Hans Peter Minderhoud nog naar Exloo is gekomen, om nog wat puntjes op de i te zetten. Maar het is nu eenmaal een jurysport.”



Vrijdag eindigt het EK in Exloo met de kür op muziek, waarin de 18 beste deelnemers uit de Grand Prix mogen starten.