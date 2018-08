KoffieDick kijken: Lukkien begrijpt vertrekwens Cas Peters

VOETBAL - Een vertrek van Cas Peters, die de afgelopen twee seizoenen topscorer werd van FC Emmen, is niet onbespreekbaar. Dat zegt Emmen-trainer Dick Lukkien in het nieuwe RTV Drenthe-programma 'FC Emmen Rood Wit TV'.

Of Cas weg mag is natuurlijk aan de club. Voor mij hoeft hij niet weg, zeker niet tegen elke prijs. Maar Cas wil spelen en hier is hij niet meer onomstreden. Ik vind dat als een club zich meldt we moeten overwegen mee te denken. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

De uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

Ik ben benieuwd naar de werking van een volle Oude Meerdijk. We zullen zondag de steun heel hard nodig zijn tegen AZ, één van de vier beste clubs van Nederland. Dick Lukkien,trainer FC Emmen

FC Emmen Rood Wit TV met Kjell Scherpen, Dick Lukkien en jubilaris Tim Siekman

In de vaste rubriek 'koffieDick kijken' laat Lukkien zijn licht schijnen over de situatie rondom Peters. De aanvaller staat in de belangstelling van diverse clubs uit binnen- en buitenland, liet zijn zaakwaarnemer Henk Timmer vorige week al weten.Lukkien: "Of hij weg mag is natuurlijk aan de club. Voor mij hoeft hij niet weg en zeker niet tegen elke prijs. Ik heb hem er graag bij, maar Cas wil spelen. Zijn rol is echter anders dan voorheen, hij is nu niet meer onomstreden. Daarom vind ik dat als er een club zich meldt voor hem we moeten overwegen om mee te denken."Vanzelfsprekend kijkt Lukkien ook vooruit naar de eerste thuiswedstrijd van de Drentse club in de eredivisie. "Ik ben heel benieuwd hoe de werking zal zijn van een volle Oude Meerdijk. We zullen de steun heel hard nodig hebben tegen AZ, de nummer 2 van vorig jaar. Ik was benieuwd hoe ze het vertrek van veel scorend vermogen (Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh) zouden opvangen, maar vorige week maakten ze er meteen vijf tegen NAC."Na de donderdagtraining werd duidelijk dat Alexander Bannink, net als tegen ADO Den Haag, niet van de partij is. De aanvallende middenvelder kampt nog steeds met een rugblessure. Lukkien: "Maar het herstel verloopt in principe prima. We werken met Alexander richting Ajax uit, volgende week zaterdag." Anco Jansen is een twijfelgeval voor AZ thuis, al verwacht Lukkien dat de captain er wel bij zal zijn.De oefenmeester verwacht op zeer korte termijn een nieuwe centrale verdediger te kunnen presenteren. "De gesprekken zitten in de afrondende fase", aldus Lukkien. Inmiddels is bekend dat de komst van de defensieve versterking meer een kwestie van uren dan van dagen is. De kans bestaat zelfs dat de nieuwe speler vanochtend al op het trainingsveld staat in Emmen.