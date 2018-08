Deel dit artikel:











Shakespearetheater in Diever maakt zich op voor de première van King Lear King Lear gaat in première (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

DIEVER - Vanavond gaat in het Shakespearetheater in Diever King Lear in première. De kaarten voor het toneelstuk vliegen over de toonbank. Er is nog maar een handjevol beschikbaar.

"Het is toch altijd weer spannend, je leeft er echt naar toe", zegt voorzitter Peter Sloot.



"Honderdvijftig vrijwilligers zijn vanaf december vorig jaar bezig geweest om hier naar toe te groeien. Op de première moet alles samen komen en dat blijft altijd spannend. De try-outs zijn fantastisch gegaan."



De voorstellingen zijn zo goed als uitverkocht. "Daar zijn we hartstikke trots op. We zitten op 25.000 bezoekers", vertelt Sloot. "Op 12 september zijn er twee extra voorstellingen, daar zijn nog een paar kaarten voor. Voor de rest zal het moeilijk zijn aan kaarten te komen. Extra voorstellingen zijn lastig in te plannen, omdat je het speelt met 150 mensen en daar moet je rekening mee houden."