Rolstoelbasketballer Quinten Zantinge uit Havelte klaar voor het WK Quinten Zantinge doet mee aan het WK rolstoelbasketbal (foto:Quinten Zantinge)

BASKETBAL - Quinten Zantinge uit Havelte doet mee aan het WK rolstoelbasketbal in Duitsland. Het toernooi is gisteren begonnen in Hamburg met de openingsceremonie en de wedstrijd tussen Duitsland en Marokko.

Het Nederlands team speelt morgen het eerste duel tegen Argentinië."Van de openingsceremonie gisteren heb ik niet zoveel van meegekregen", zegt Zantinge. "Maar mijn ouders hebben hem wel gezien en volgens hun was het een mooie ceremonie."



"Als spelers hebben we nu de focus op onze wedstrijd morgen. Vandaag gaan we onze tegenstander bekijken, Argentinië. In principe de zwakste tegenstander in onze poule, maar dat zegt niet zoveel", aldus Zantinge. "Australië en Spanje zijn onze twee andere tegenstanders. Australië is regerend wereldkampioen en Spanje is nummer twee."



"Onze doelstelling is een medaille, maar top zes moet zeker mogelijk zijn."