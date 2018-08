FC Emmen huurt Engelse jeugdinternational

VOETBAL - FC Emmen heeft zich per direct versterkt met de Engelse jeugdinternational Easah Suliman. De 20-jarige centrale verdediger van Aston Villa komt op huurbasis naar Drenthe.

Suliman speelt al 6 jaar in de nationale jeugdploegen van Engeland en is hierbij meerdere keren aanvoerder geweest. In 2017 werd hij met Engeland Onder 19 zelfs Europees kampioen en scoorde hij de openingsgoal in de finale tegen Portugal, dat tijdens de halve finale Nederland uitschakelde.Directeur Ben Haverkort over het aantrekken van de Engelsman: “Onze selectie was achterin nog ietwat krap. Met Easah hebben we een extra optie achterin. Hij is een snelle, slimme verdediger die ook fysiek zijn mannetje staat. Hij kan ongetwijfeld mee in de eredivisie.Suliman zelf kan niet wachten om te beginnen bij FC Emmen: “Bij Aston Villa heb ik vooral in jeugdelftallen gespeeld, dan speel je niet voor veel publiek. In een uitverkocht stadion spelen vind ik geweldig en FC Emmen heeft mij verteld dat de seizoenkaarten supersnel uitverkocht waren. Ik heb superveel zin om in het uitverkochte stadion te spelen.”Het is nog onduidelijk of Suliman komende zondag om 14:30 uur tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ al bij de selectie zit. Hij traint vandaag (om 10.30 uur) voor het eerst mee met FC Emmen.