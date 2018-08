Deel dit artikel:











Pedagogisch Medewerker M/V

Functieomschrijving:

Voor een werkgever, op verschillende locaties in het noorden, Pedagogisch Medewerkers/Woonbegeleiders.



Je gaat werken in een dynamische omgeving waarin asielzoekers en vluchtelingen centraal staan.



Er worden 24 uurs-diensten gedraaid. Je kunt worden ingezet op de dag-, avond- of nachtdienst.



Als Pedagogisch Medewerker/Woonbegeleider heb jij de volgende taken:

· Je signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en begeleidt dagelijks asielzoekers in hun woonomgeving.

· Je draagt bij aan een veilig en leefbaar klimaat voor asielzoekers.

· Je stimuleert de zelfredzaamheid van asielzoekers waarbij het activeren van bewoners een speerpunt is.

· Je voert het sanctie- en stimuleringsbeleid uit.

· Je bemenst de informatiebalie.

· Je bevordert de actieve deelname van asielzoekers aan activiteiten (sport, cursussen, dagelijkse routine) op het centrum.



Functie-eisen

· Een MBO 3 niveau diploma op het gebied van: SPW, SAW, 'Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen' of vergelijkbaar diploma

· In staat zijn om spanningen te signaleren en lastige gesprekken te voeren

· Affiniteit met de doelgroep, houden van aanpakken en een flexibele instelling

· Ervaring met multiculturele communicatie

· Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, o.a. registreren en rapporteren (digitaal).

· Bereidheid tot onregelmatig werken; er wordt gewerkt in dag-, avond- en nachtdiensten

· Samenwerkings- en communicatieve vaardigheden met in- en externe partijen

· In bezit van een geldig BHV- en Agressiecertificaat of bereidheid deze voorafgaand aan dienstverband te volgen

· Je bent flexibel en oplossingsgericht



Arbeidsvoorwaarden

Een contract voor in eerste instantie een half jaar, voor 32 tot 36 uur per week.

Prima arbeidsvoorwaarden (inclusief reiskosten) en werksfeer!



Geïnteresseerd?

Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 2139818