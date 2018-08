Stelling: Ik weet nu al wat ik ga eten met kerst

ASSEN - Terwijl de zomer nog in volle gang is, zijn winkels al met kerst bezig. Zo werken supermarkten al aan de kerstfolder en hebben distributiecentra al pallets vol kerstartikelen staan.

"In juni hebben we bepaald wat het thema van ons kerstmagazine wordt, en worden de gerechten vastgesteld", vertelt marketingmanager Jorieke de Vries van supermarktketen Lidl aan de NOS Weet jij al wat je dit jaar gaat eten met kerst? Of ga je de folders van de supermarkten doorbladeren voor inspiratie?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of het brugdrama in Genua jou angst heeft aangejaagd. Bijna 16 procent van de stemmers rijdt liever een stukje om dan over een brug te gaan. In totaal brachten 2.262 mensen hun stem uit.