Oplichters Henk en Jolanda geven zichzelf aan

ASSEN - Het oplichtersduo Henk (62) en Jolanda (53) heeft zichzelf gistermiddag aangegeven bij de politie in Assen. De twee zijn daarop aangehouden.

De man en vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats gaven aan dat ze werden gezocht voor oplichting en flessentrekkerij. De zaak kwam eerder deze week aan het rollen, nadat een hotelier uit Tubbergen in Overijssel een foto van de twee op internet plaatste.Het duo bleek ook op verschillende plaatsen in Drenthe te hebben toegeslagen. Dat gebeurde in Meppel, Loon en Borger. Henk en Jolanda gebruiken verschillende namen, maar hun werkwijze is steeds hetzelfde.De oplichters logeren in een hotel, maar een dag voor de afgesproken vertrekdatum gaan het stel ervandoor zonder te betalen. In de kamer worden vaak wat oude spullen achtergelaten om geen argwaan te wekken.Henk en Jolanda logeerden eind december een aantal dagen in Borger. Daar staat nog een rekening van 500 euro open. In de Herberg van Loon bedraagt de schade 300 euro en in Meppel, bij bed and breakfast Molenzicht, moet nog 1.500 euro betaald worden."Je voelt je genaaid", zei Elly Bakker van hotel restaurant Bieze in Borger gisteren tegen RTV Drenthe . "Het zijn heel joviale mensen die graag een praatje met je maken. Daardoor heb je geen argwaan, totdat ze opeens vertrokken zijn zonder betalen."Bakker is blij dat het duo is opgepakt. Aan de andere kant steekt het dat de ondernemer in Tubbergen mogelijk een boete krijgt voor het verspreiden van de foto van Henk en Jolanda. De Bond van Wetsovertreders heeft namens het stel aangifte gedaan tegen de opgelichte hotelier.