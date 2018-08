Deel dit artikel:











‘Inbreker van de eeuw’ sluit zichzelf buiten De inbreker wilde een container openbreken (foto: Pixabay)

RODEN - Voor een knullige inbraak in Roden is een 28-jarige man uit Dedemsvaart veroordeeld tot 60 uur taakstraf.

De man ging eind januari naar een bouwterrein aan de Okster in Roden om een container met gereedschap open te breken. Dat ging niet van een leien dakje. "Ik kreeg het slot er niet vanaf. Daar zou ik wel een half uur mee bezig zijn", vertelde de man. Hij overlegde daarop via Whatsapp met zijn broer die hem had getipt over de spullen.



Gefrustreerd besloot de inbreker een paar stroomkabels ter waarde van ruim 400 euro mee te nemen. Terug bij zijn auto, had de inbreker opnieuw een tegenslag. De deur viel in het slot terwijl de sleutels nog in de auto lagen. De man appte zijn broer over de tegenslag. "Inbreker van de eeuw", reageerde die. "Tipgever van de eeuw", kaatste de man uit Dedemsvaart de bal terug.



Die berichtenwisseling kwam de inbreker uiteindelijk duur te staan. Toen namelijk in februari zijn broer werd aangehouden vanwege diefstal, werd ook diens telefoon uitgelezen. Daarbij werden ook de whatsappjes ontdekt.