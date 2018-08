Deel dit artikel:











Arrestatieteam zoekt verdachte zware mishandeling Het arrestatieteam bij de woning aan Het Palet (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Het arrestatieteam dat gisteren in Assen een inval deed bij een appartement aan Het Palet, was op zoek naar een man die verdacht wordt van een zware mishandeling in Zwolle. Volgens de politie Oost-Nederland was de man niet aanwezig in de woning.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Afgelopen maandagavond werd een 32-jarige man in Zwolle mishandeld door twee gemaskerde mannen. Na de mishandeling aan de Nijerwalstraat vluchtten de twee daders en gingen allebei een andere kant op. Een van de mannen werd even later aangehouden op de Stadshagenallee in Zwolle, de tweede man wist te ontkomen en komt dus mogelijk uit Assen.



Vuurwapen

De verdachten hadden mogelijk een vuurwapen bij zich en daarom gebruikte de politie een zogenoemde uitpraatprocedure om de eerste verdachte op de Stadshagenallee uit zijn auto te krijgen. De procedure houdt in dat agenten op veilige afstand, met een megafoon en gerichte wapens de verdachte gecontroleerd uit zijn auto praten.



De verdachte, een 20-jarige man uit Weesp, werd daarna aangehouden. De politie is nog op zoek naar de andere verdachte. Dit is vermoedelijk een blonde man van ongeveer 30 jaar, 1.85 meter lang met een slank postuur.