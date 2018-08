Westerveld op Glas gaat glasvezelnetwerk aanleggen in buitengebied

WAPSE - Westerveld op Glas gaat definitief glasvezel aanleggen in het buitengebied van de gemeente Westerveld. De stichting doet dat in samenwerking met KPN.

In het buitengebied van Westerveld hebben zo'n 4.000 aansluitingen nog geen snel internet. Volgens Rik Kuijer van Westerveld op Glas gaat de aanleg sowieso door en is dat niet afhankelijk van het aantal mensen dat zich aanmeldt voor een aansluiting.De eenmalige kosten bedragen volgens Kuijer maximaal 1.800 euro per aansluiting. Dat bedrag kan lager uitvallen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Op 23 oktober wordt bepaald hoeveel bewoners zich aangemeld hebben en hoe hoog de eventuele korting is.Westerveld op Glas verwacht dat de aanleg van de glasvezel nog dit jaar begint.Netwerkbeheerder Rendo kondigde eerder via dochterbedrijf Re-Net en Glasvezel Buitenaf al aan met de aanleg van glasvezel te willen starten. Voorwaarde was wel dat tenminste 50 procent van de bewoners van het buitengebied van Westerveld aangaf mee te willen doen.