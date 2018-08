Snelle meiden kruipen achter het stuur voor talentenjacht in Assen

ASSEN - Meisjes tussen de 13 en 18 jaar oud scheuren vandaag rond bij het TT Junior Track in Assen in het kader van Girls on Track.

Als je eenmaal constant voorin zit, hebben ze wel respect voor je Beitske Visser

De wereldautosportbond FIA hoopt met het evenement meisjes enthousiast te maken voor de kart- en autosport. Zo'n 65 meiden zijn naar het TT Circuit gekomen om mee te doen.De meiden mogen eerst een beetje oefenen en wennen aan de kart, maar daarna moeten ze aan de bak. "Ze moeten dan een soort parcours afleggen met een slalom. Dat gaat op tijd. Daarna is er nog een interview om te kijken wat hun motivatie is", zegt Beitske Visser. Zij is zelf autocoureur en coacht de aspirant-karters.Zelf hoopt de 23-jarige Visser ook op wat extra meisjes en vrouwen om tegen de racen. "Bij de meeste wedstrijden waar ik rijd, ben ik het enige meisje. Het is altijd leuk als er meer meiden en vrouwen meedoen." Op dit moment is de autosport nog wel een beetje een mannenwereld, volgens de coureur, maar dat betekent niet dat ze niet serieus genomen wordt. "In het begin moet je je bewijzen, maar als je eenmaal constant voorin zit, hebben ze wel respect voor je."Girls on Track wordt in Nederland gehouden in Lelystad en Assen, maar ook andere Europese landen doen mee. De beste drie meiden plaatsen zich voor een internationaal toernooi. "In maart is er dan een internationale finale met de top-3 van alle deelnemende landen."