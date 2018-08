Wie is FC Emmen-aanwinst Easah Suliman?

VOETBAL - FC Emmen heeft met Easah Suliman eindelijk de gewenste versterking voor de verdediging binnen. Maar wie is de 20-jarige Engelsman precies en hoe ziet zijn carrière eruit?

Suliman is op 26 januari 1998 geboren in Birmingham. De verdediger is 1.85m lang en doorliep de hele jeugdopleiding van Aston Villa. Sinds 2015 staat hij onder contract bij de Villans."We hebben hoge verwachtingen van Easah. Ik ben blij dat hij nu wat ervaring kan opdoen", zegt hoofdtrainer Steve Bruce van Aston Villa. "Hij speelde nu bij onder-23 en moet nu er nu achter komen hoe het er in de echte wereld aan toe gaat."Suliman heeft ervaring met het spelen op huurbasis. In het seizoen 2016/2017 deed hij dat voor Cheltenham Town. In zes maanden speelde hij negen competitiewedstrijden en twee bekerduels voor de club. Hij scoorde één keer.Het volgende seizoen kwam Suliman opnieuw op huurbasis uit in de Engelse League Two, dit keer bij Grimsby Town. Voor de club uit Cleethorpes kwam hij slechts tot een klein uur speeltijd verdeeld over twee wedstrijden.Een officiële wedstrijd voor Aston Villa zat er tot nu toe nog niet in voor de FC Emmen-aanwinst.De meeste wedstrijden in zijn carrière speelde de nieuwe aanwinst van FC Emmen voor Engelse jeugdelftallen. Hij speelde vanaf Engeland Onder-16 voor alle teams en kwam tot 42 duels waarin hij drie keer scoorde. De jongeling droeg bij drie jeugdteams de aanvoerdersband.Vorig jaar speelde Suliman waarschijnlijk de mooiste wedstrijd van zijn carrière. In Georgië werd hij met Engeland Europees kampioen onder-19 samen met onder meer Mason Mount die vorig seizoen uitkwam voor Vitesse. Suliman speelde alle wedstrijden en maakte de openingstreffer in de finale tegen Portugal.