Hardleerse drankrijder uit Hoogeveen vliegt opnieuw de cel in De man wilde niet meewerken aan een ademtest (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

HOOGEVEEN - Een 43-jarige man uit Hoogeveen die in 2009 een 9-jarige jongetje doodreed bij IJhorst en een rijontzegging van tien jaar kreeg, moet zeven weken de cel in. De man werd met drank op achter het stuur gepakt in Hollandscheveld.

Ook weigerde hij te blazen en verzette hij zich bij zijn aanhouding. Behalve zeven weken gevangenisstraf, krijgt hij ook negen maanden rijontzegging opgelegd.



De man werd opgemerkt door een agent in burger toen hij met zijn bestelauto met aanhangwagen slingerend over de weg reed. Toen de Hoogevener stopte, raadde de politieagent hem aan een taxi te nemen. Dat advies sloeg de man in de wind.



De politieman waarschuwde zijn collega's die de man een stukje verderop aanhielden. In de auto roken ze een sterke alcohollucht. Ook sprak de man met dubbele tong. Hij weigerde mee te werken aan een ademtest. Ook wilde hij zijn rijbewijs niet geven. Toen de Hoogevener het rijbewijs verfrommelde, op de grond gooide en erop ging staan, sloegen agenten hem in de boeien.



Op het bureau ontdekte de politie dat de man in 2010 al een rij-ontzegging van tien jaar opgelegd had gekregen. Hij reed in 2009 een 9-jarig jongetje dood bij IJhorst en ging ervandoor. Behalve de rijontzegging werd hij destijds veroordeeld tot 4,5 jaar cel.