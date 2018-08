Deel dit artikel:











Boeren gebruiken drone voor gewasinspectie Dronepiloot Frank Staats met de drone (foto: RTV Drenthe)

2E EXLOËRMOND - Boeren gebruiken steeds meer de drone naast de trekker om gewassen te inspecteren: het data-boeren neemt letterlijk een vlucht met het gebruik van drones.

Geschreven door Matthijs Holtrop

Volgens databoerin Nicole Berends is bijvoorbeeld schade als gevolg van de droogte beter te beperken met drones. "Je kan vaak al veel eerder zien dat een plant stress heeft, bijvoorbeeld door een tekort aan water en voedingsmiddelen of juist de aanwezigheid van een virus.



In Drenthe komt vaak de geschiedenis weer aan het licht. De oude veengronden zijn zeer verschillend: sommige delen hebben veel zand, terwijl andere stukken juist 'humeus' (zeer vruchtbaar) zijn.



Met de drones worden duizenden foto's per vlucht gemaakt. Ook is infra-rood licht een beproefde methode om de staat van het land te bekijken.