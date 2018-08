Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Nog geen plannen voor het weekend? Geen paniek. De komende dagen staan vol met leuke activiteiten in onze provincie. Muziek, markten, fietstochten, er is keuze te over. Hieronder een paar suggesties.

'Het gekste evenement van het Noord'n', prijkt er op de site van het festival in Drouwenermond. Of dat klopt, moet je zelf beoordelen, maar een spektakel is het sowieso bij het Boerenrockfestival. Dat komt onder meer door het brede programma dat het evenement heeft. Ronkende crossmotoren, een kermis en live-muziekoptredens, het is er allemaal bij 'kleintje Zwarte Cross'. En mocht je het zo leuk vinden dat je niet weg wilt, dan kun je gewoon blijven overnachten op de camping. Het festival duurt tot en met zondag. Kaartjes zijn te bestellen op de site.Het hele weekend kunnen vliegerfans hun hart ophalen aan de boorden van de Grote Rietplas in Emmen. Daar gaan vele vliegers de lucht in bij het 30ste Internationale Vliegerfestival. De objecten zijn er in alle kleuren en vormen. De zaterdagavond heeft speciaal tintje. Dan zijn er vliegers met verlichting en 'ufo's' te zien boven Emmen. Het festival is gratis te bezoeken en begint vrijdagavond om 19.00 uur.Een leuke activiteit om met de kinderen te doen: kleine diertjes vangen in het Dwingelderveld. Een mooie gelegenheid om van alles te leren over deze waterdiertjes die vaak niet groter zijn dan een centimeter. Met een schepnetje kun je ze uit het water vissen en leren hoe ze ademen en zich bewegen. Je kunt er van 13.00 tot 15.30 uur terecht, van vrijdag tot en met 24 augustus. Kinderen betalen 1,50 euro, volwassenen kunnen kosteloos mee.Zaterdag is het perfect weer om het zadel op te springen en een heerlijke fietstocht te maken. Dat kan onder meer met de archeologische fietstocht Lhee. Vanuit daar fiets je langs prachtige gebieden en kom je uiteindelijk uit op het Dwingelderveld. Prehistorische boerderijen, grafheuvels, oude akkers en een bijzonder grafmonument, het passeert allemaal je blikveld. De tocht is ongeveer 12 kilometer lang, duurt 2 uur en begint om 10.30. De kosten zijn 4 euro.Ze waren de laatste week veelvuldig in het nieuws: hunebedden. In Borger werd een bord geplaatst zodat men weet dat je niet op de grafkamers mag klimmen. Maar wat weet jij eigenlijk van hunebedden? Wie plaatsten die enorme keien daar waar ze nu liggen bijvoorbeeld? En waar woonden de hunebedbewoners? Tijdens de rondleiding 'speuren naar hunebedbouwers' zaterdag krijg je antwoord op al je vragen. De rondleiding is van 13.00 tot 14.00 uur. Kijk voor prijzen op de website Binnen zitten met het heerlijke weer is eigenlijk zonde. Nu de zon zich laat zien en de temperatuur rond de 25 graden schommelt, is het buiten heerlijk toeven. Wat dacht je van een lekker zomerwandeling? Een gids van Staatsbosbeheer neemt je vanaf Buitencentrum Boomkroonpad mee en vertelt alles wat je wilt weten over de natuur die je tijdens de wandeling omringt. Je kunt vanaf 12.00 uur in de benen. Kosten: kinderen 2,50 euro en volwassenen 5, 00 euro.Zin om rond te sneupen tussen allerlei spulletjes? Dan biedt de braderie in Schoonloo uitkomst. Boeken, sieraden, brocante spullen, eten, kleding, er is van alles te vinden op het terrein van recreatiepark De Tien Heugten. Na afloop kun je het nabijgelegen terras op voor een drankje en een hapje. Een shantykoor zorgt voor het muzikale entertainment. De braderie duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.