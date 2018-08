Zwemvariant Elfstedentocht afgelast wegens poepbacterie

ASSEN - Slecht nieuws voor de zwemrecreanten die mee wilden doen aan de Elfstedentocht van olympisch kampioen Maarten van der Weijden. De waterschappen hebben de tocht verboden.

Reden van de afgelasting is de slechte waterkwaliteit, vanwege de E. colibacterie, ook wel poepbacterie genoemd. Van der Weijden zelf zwemt de tocht wel gewoon, meldt de NOS . Hij start om 04.30 uur en probeert maandagavond de bekende tocht te hebben gezwommen.Assenaar Raymond Reinders zou ook twee kilometer mee zwemmen met Maarten van der Weijden. Hij baalt dan ook flink van de afgelasting. "Je bent er tenslotte maandenlang mee bezig, qua voorbereiding." Om die voorbereiding niet voor niks te laten zijn, duikt Reinders morgen het Havenkanaal in bij de Asser Roeiclub.Doel van de zwemtocht is om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor kankerbestrijding.Recreant konden in ruil voor een sponsorbijdrage een stuk mee zwemmen met Van der Weijden. Voor het sportevenement hadden zich ruim duizend mensen aangemeld. Het geld gaat overigens nog steeds naar het goede doel.