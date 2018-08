Deel dit artikel:











EK-dressuur Exloo sportieve teleurstelling, maar organisatorisch geslaagd De medaillewinnaars bij de kür bij het EK-dressuur in Exloo (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Op de slotdag van het EK-dressuur onder de 25 in Exloo was Denise Nekeman uit Hasselt de beste Nederlander. Ze werd bij de kür op muziek vierde en viel met haar hengst Boston net buiten het podium.

Geschreven door Steven Stegen

Daarmee bleef de teller op het EK voor Oranje op slechts één medaille steken: zilver in de landenwedstrijd van dinsdag. “Daarmee is de balans in sportief opzicht uiteindelijk teleurstellend”, aldus bondscoach Alex van Silfhout. Hij vindt dat de juryleden voldoende stof hebben om over na te denken. “Er was duidelijk verschil van inzicht.”



In sportief opzicht was het EK dus geen succes voor Nederland, maar organisatorisch verdiende de stichting Hippisch Centrum Exloo wel een gouden plak.



Vertegenwoordigers van zowel de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond) als de internationale FEI hadden alle lof voor de Drentse organisatie, die pas een aantal weken geleden te horen kreeg dat ze het EK mocht organiseren. “Exloo heeft fantastisch werk geleverd”, aldus Maarten van der Heijden van de KNHS.



In de kür op muziek ging het goud naar de Britse Charlotte Fry, gezeten op de Nederlands gefokte ruin Dark Legend. Fry traint in Nederland bij de van oorsprong Deense Anne van Olst. "Mijn paard houdt erg van de proef op muziek, het was voor mijn gevoel een perfect optreden", aldus de 22-jarige kampioene.



Zilver was voor de Duitse Jil-Marielle Becks, die eerder goud won in de Grand Prix. Ook het brons in de kür was voor de Oosterburen, dankzij Lisa-Maria Klössinger.