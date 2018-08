Deel dit artikel:











Probleem watertekort nog niet opgelost ondanks gevallen regen Er zijn tien boetes uitgedeeld door waterschap Vechtstroom (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Ondanks de regen die er de afgelopen weken is gevallen, is het nog steeds erg droog. Vandaar dat er nog steeds beregeningsverboden gelden. Ook in het gebied van waterschap Vechtstroom.

"Toch is het op sommige plekken toegestaan om te onttrekken", zegt Andras Koops van het waterschap. "Dat komt omdat wij de mogelijkheid hebben om vanuit het IJsselmeer en de IJssel water in te laten. Daar hebben we extra pompen voor ingezet. Zo brengen we water naar het gebied."



Boetes uitdelen

Dit zijn de zogenoemde 'groene gebieden'. Maar er zijn ook gebieden waar het onttrekken niet is toegestaan. Als dat tocht gebeurt, heeft dat gevolgen. "Dan delen we boetes uit. We krijgen meldingen en rijden zelf rond om te controleren in vooral de kwetsbare plekken", vertelt Koops.



Tot nu toe zijn er tien boetes uitgedeeld. Particulieren moeten 500 euro betalen en bedrijven 1.500 euro. "We hebben zo'n driehonderd controles gedaan en dus wordt het beregeningsverbod heel goed nageleefd."



Tweehonderd dagen regen

Koops hoopt dat het de komende tijd flink gaat regelen, zodat de problemen zijn opgelost. "Om het oppervlaktewater weer op peil te krijgen, hebben we zo'n twee weken neerslag nodig. Voor het grondwater zich hersteld heeft zijn we wel tweehonderd regenachtige dagen verder."