Veel vluchtelingen vieren vakantie met voetbaltoernooi Wie neemt de trofee mee naar huis? (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Wie neemt de trofee mee naar huis? (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Siriki Diarrassouba noemt het toernooi een groot succes (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge) Jongeren komen vanuit het hele land naar Emmen om te voetballen (foto: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

EMMEN - Niet alleen de plaatselijke FC komt deze week in actie. Vandaag is in Emmen ook een voetbaltoernooi voor vluchtelingen uit het hele land.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

"Iedereen gaat nu op vakantie, maar asielzoekers niet", zegt Siriki Diarrassouba van New Dutch Connections (NDC). "Daarom vonden we het belangrijk om een zomeractiviteit te organiseren voor deze jongeren."



Asielzoekerscentra uit het hele land hebben acht teams op de been gebracht. Op het veld staan jongeren uit onder meer Ter Apel, Burgum en Amersfoort.



NDC wil jongeren helpen om hun toekomstdromen waar te maken. Ze kunnen modules volgen om zich op allerlei gebieden te ontwikkelen.



Diarrassouba weet uit eigen ervaring hoeveel dat kan helpen: "Ik ben vijf jaar geleden hierheen gekomen uit Mali. Ik volgde bij NDC de module 'Onderneem je eigen toekomst' en dat was gewoon super."