Medewerker Domino’s Pizza krijgt klappen vanwege natte schoenen

Een 18-jarige man wacht een taakstraf van 30 uur

NIEUW-DORDRECHT/EMMEN - Een 18-jarige man uit Nieuw-Dordrecht krijgt taakstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. In juli deelde hij een klap uit aan een medewerker van een Domino’s Pizza in Emmen.

De jongen wachtte de medewerker op bij de vestiging aan de Stationsstraat. Na sluitingstijd liep de jongen op hem af en gaf hem een fikse optater tegen zijn hoofd. Vervolgens vluchtte hij in de bosjes. Daar struikelde hij en kwam hij ten val. Niet veel later hield de politie hem daar aan.



Schoenen in de sloot

De twee kenden elkaar en de medewerker vreesde al dat de 18-jarige agressief zou worden. "Hij beschuldigde mij van het in de sloot gooien van de schoenen van zijn overleden opa. Maar daar had ik niets mee te maken." De jongen bekende dat het voor hem de reden was geweest om verhaal te halen. Ook gaf hij aan dat hij de man de schoenen niet in het water heeft zien gooien. "Maar ik heb van genoeg mensen gehoord dat hij het gedaan heeft."



De jongen werd ook nog verdacht van het vernielen van een lantaarnpaal aan het Oranjekanaal bij zijn woonplaats. Samen met drie anderen werd hij op een avond in april door de politie aangetroffen bij de geknakte lichtmast. Hij ontkende er iets mee te maken hebben. De rechter sprak hem op dat punt vrij.