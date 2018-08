Ouders vermoorde Ralf Meinema leggen 50.000 euro bij voor gouden tip

KLAZIENAVEEN - De ouders van de vermoorde Ralf Meinema verhogen de gouden tip voor het oplossen van de kofferbakmoord naar 65.000 euro. Ze loven 50.000 euro extra uit, bovenop de 15.000 euro die het OM in het vooruitzicht stelde.

De 31-jarige Meinema uit Klazienaveen werd op 31 maart vorig jaar dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De zwarte Mercedes lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden."We zijn ruim zestien maanden verder en de daders lopen nog steeds vrij rond", vertelt moeder Ingrid Meinema uit Erica aan Dagblad van het Noorden . "Dat kunnen wij niet verkroppen. Het duurt ons te lang en daarom loven we zelf een beloning van 50.000 euro uit.”De politie heeft vooralsnog twee aanhoudingen verricht. Maar tegen een 39-jarige Emmenaar en zijn 24-jarige neef was onvoldoende bewijs. De oudste van de twee blijft verdachte.