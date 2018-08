Deel dit artikel:











Verzamelalbums van Aretha Franklin de toonbank over Aretha Franklin overleed op 16 augustus (Foto: RTV Drenthe) Gert-Jan Gjaltema: 'Meestal gaan de verzamel-cd's over de toonbank' (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - The Queen of Soul, Aretha Franklin, is niet meer. Ze overleed gisteren op 76-jarige leeftijd. Het overlijden van muzikanten gaat vaak gepaard met de stijging van verkoop van cd's. Gert-Jan Gjaltema van Warenhuis Vanderveen onderschrijft dat.

Die hard fans, of nieuwe bewonderaars snellen naar de muziekwinkel om muziek van de overleden artiest aan te schaffen. Dat is bij Aretha Franklin niet anders. "Mensen vragen 'hé ik moet nog even een mooie plaat hebben van Aretha Franklin'", zegt Gjaltema. "Meestal gaan dan de verzamel cd's over de toonbank. En in deze tijd van de revival van vinyl, verkopen we die ook veel."



Als Gjaltema gevraagd wordt waar mensen aan zullen denken als ze de naam Aretha Franklin horen, zegt Gjaltema na kort nadenken: "'Think', 'Respect', en aan een geweldige soulzangeres, met het hart op de goede plek."