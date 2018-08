SIVO-festival maakt komende juli rentree

BEILEN - Stichting Internationale Volkeren Ontmoeting (SIVO) heeft bekendgemaakt wanneer het SIVO-festival Midden-Drenthe komend jaar plaatsvindt: 19 tot en met 21 juli.

Twee jaar terug viel na 32 jaar het doek voor SIVO vanwege een tegenvallend aantal bezoekers, en ook inkomsten van sponsoren en de drankverkoop waren lager dan verwacht.Dit jaar is er na enige onzekerheid een doorstart gekomen. Bestuursleden van SIVO zijn in gesprek gegaan met verschillende partijen in Midden-Drenthe om een nieuw Wereld Dans- en Muziekfestival te organiseren.Het is nog niet bekend waar het festival in de gemeente gehouden wordt.