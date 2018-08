Deel dit artikel:











RW Racing en Bo Bendsneyder onderzoeken samenwerking Bo Bendsneyder tijdens de laatste TT (Foto: RTV Drenthe archief)

MOTORSPORT - RW Racing GP en Bo Bendsneyder onderzoeken of de Moto2 coureur volgend seizoen voor het team van Roelof Waninge gaat rijden. Beide partijen kijken de komende dagen of samenwerking mogelijk is.

Bendsneyder moet aan het einde van dit seizoen vertrekken bij zijn huidige Tech3 Racing Team. Belangrijkste punt, dat de komende dagen wordt onderzocht, is of er voldoende budget kan worden gevonden om volgend seizoen een samenwerking aan te gaan.



Het team uit Dwingeloo had de personele bezetting voor volgend seizoen al zo goed als rond, maar wil nu toch, in het belang van de Nederlandse racesport, onderzoeken of de enige vaste Nederlandse Moto2 coureur een contract kan worden aangeboden.



Beide partijen hebben tot doel om na de GP van Silverstone, op maandag 27 augustus, de knoop door te hakken en uitsluitsel te geven.