Om 4.00 uur op de trekker voor Oldtimerdag in Ruinerwold Oldtimerdag in Ruinerwold (archieffoto RTV Drenthe)

RUINERWOLD - Een T-Ford, een oude Mercedes, een Kreidler en een Heinkel met zijspan. Zo maar een greep uit de deelnemende voertuigen aan de 26ste editie van de Oldtimerdag in Ruinerwold.

Op deze derde zaterdag van augustus staat het jaarlijkse evenement weer op het programma.



1500 deelnemers

Volgens voorzitter Edwin Weide van de Oldtimerdag zijn er dit jaar, net als voorgaande jaren, weer zo'n 1500 deelnemende voertuigen van 25 jaar of ouder. "Dan hebben we het over van alles en nog wat. Denk aan stationaire motoren, fietsen solexen, brommers, motoren en zo'n vierhonderd auto's en ook vierhonderd oude trekkers."



Met de trekker uit Friesland

Volgens Weide komen veruit de meeste deelnemers uit de omgeving. "Maar ze komen ook uit Duitsland, België, Zeeland of Noord-Holland. Ook zijn er mensen die met een oud trekkertje boven uit Friesland komen. Die zijn vanochtend om 4.00 uur op de trekker gestapt om naar Ruinerwold te komen."



Twee routes

Voor de oldtimers zijn twee routes uitgezet. Een korte route voor de trekkers, die om 10.30 uur van start gaan. En een langere route voor de overige categorieën, die vanaf 11.30 uur vertrekken. Gedurende de dag komen alle deelnemers ook weer terug in Ruinerwold.



De Oldtimerdag duurt tot 17.00 uur. "Daarna neemt de plaatselijke horeca het over voor de afterparty", aldus voorzitter Weide.