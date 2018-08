Het Drentse Landschap bedankt iedereen die hielp bij bestrijden grote heidebrand

WATEREN - Stichting Het Drentse Landschap bedankt iedereen die meegeholpen heeft aan het bestrijden van de grote heidebrand op het Doldersummerveld bij Wateren.

Meer dan 75 hectare heide ging in vlammen op . De brand ontstond op dinsdag 7 augustus. Toen het vuur eenmaal onder controle was waren brandweer en mensen uit de omgeving zeker twee dagen bezig met nablussen.Het Doldersummerveld is een van de terreinen van Het Drentse Landschap. Met een open brief op de website wil de stichting nu iedereen bedanken voor de hulp die geboden werd. "Door snel en kordaat optreden van de brandweer en andere hulpverleners, is de brand, die in potentie desastreuze gevolgen zou kunnen hebben, beperkt gebleven tot een deel van het heideterrein. Door dat adequate optreden is uitbreiding van de brand naar de naaste omgeving van het natuurterrein en naar de aangrenzende bossen voorkomen."Specifiek genoemd worden de 'meer dan 150 brandweerlieden van meer dan 25 korpsen, een blushelikopter van defensie, politie, boeren, loonwerkers en andere hulpverlenende instanties. Ook de medewerking van de campingeigenaren, campinggasten en bewoners van het omliggende gebied was bewonderenswaardig'.Blij is Het Drentse Landschap ook dat er, naast de schade aan het heideterrein, geen ongelukken zijn gebeurd er geen schade is aan gebouwen en bossen.Volgens de natuurbeheerder kan de schade aan de vegetatie van het natuurgebied pas op een later moment goed worden beoordeeld. Wel is meteen duidelijk geworden dat veel reptielen de brand niet hebben overleefd.