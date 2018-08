Stadion FC Emmen klaar voor eerste thuiswedstrijd in eredivisie

VOETBAL - De laatste hand wordt vandaag nog gelegd om stadion De Oude Meerdijk eredivisiewaardig te krijgen. Maar de thuishaven van FC Emmen lijkt klaar te zijn voor de eerste thuiswedstrijd in het allereerste eredivisieseizoen van de Emmenaren, morgen tegen AZ.

"We zijn nog erg druk, maar we gaan het wel redden", zo reageert de club.Vanochtend ging de selectie van FC Emmen het veld op voor een training achter gesloten deuren. Ondertussen werd ook rondom het veld hard gewerkt. De laatste schroeven worden nog op hun plek gezet bij de nieuwe toegangspoortjes, de zogenoemde tourniquets.Verder is bijvoorbeeld ook de geluidsinstallatie vernieuwd en zijn er aanpassingen gedaan aan het uitvak.Morgen neemt FC Emmen het in een uitverkocht stadion om 14.30 uur dus op tegen AZ. De ploeg uit Alkmaar begon de competitie vorige week, net als Emmen , met een overwinning. AZ speelde thuis NAC Breda met 5-0 van de mat.FC Emmen-AZ is natuurlijk te volgen bij RTV Drenthe. Op rtvdrenthe.nl en in de app via een liveblog en vanaf 14.00 uur begint morgen de uitzending op Radio Drenthe. Het commentaar bij de wedstrijd wordt gedaan door René Posthuma en Niels Dijkhuizen.