Bijna vlekkeloze première King Lear in Shakespeare theater Diever Shakespeare in Diever (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

DIEVER - Voor een uitverkocht huis ging gisteravond het stuk King Lear in première bij het Shakespeare Theater in Diever.

Uitgezonderd wat technische problemen en het onwel worden van iemand uit het publiek - die alleen ter controle werd afgevoerd naar het ziekenhuis - verliep de openluchtvoorstelling bijna helemaal volgens plan. Artistiek leider Jack Nieborg is tevreden, al kan het wat hem betreft nog beter.



Nieuwe schoenen

"Bij een toneelstuk is het alsof je nieuwe schoenen hebt. De tryouts zijn dan om ze in te lopen. Maar bij de première had iedereen de veters weer extra strak gedaan, waardoor het af en toe wat knelde. Dat is het gevoel dat overblijft", zegt Nieborg.



King Lear is een tragedie en werd omstreeks 1605 geschreven door William Shakespeare. In het stuk wil de oude koning Lear zijn rijk verdelen onder zijn drie dochters, maar dat gaat gruwelijk mis. "Het leven zou een feestje moeten zijn en het stuk begint op het moment dat het feestje is afgelopen", aldus Nieborg.



Klijnsma geniet in Diever

Eén van de bezoekers was Commissaris van de Koning Jette Klijnsma. Het was niet voor het eerst dat ze aanwezig was bij een voorstelling. "Ik kom natuurlijk uit Drenthe. Deze plek blijft gewoon waanzinnig", vindt Klijnsma. Ze heeft erg genoten van de voorstelling. "Er zit een boodschap in over hoe je ouder kunt worden. Hoe je als vader met je dochters om kunt gaan en als dochters met je vader om kunt gaan. Maar het is ook zo humorvol, dus het is geweldig leuk om mee te maken", aldus Klijnsma.



Ieder jaar breekt het Shakespeare Theater records in de kaartverkoop. Dit jaar gaat het om meer dan 25.000 kaarten. "Voor twee datums zijn er nog kaarten te krijgen, dus als je echt wilt, kan het nog", besluit Nieborg.



Het is de derde keer in de geschiedenis van het Shakespeare Theater dat King Lear wordt opgevoerd.