Vliegers uit 29 verschillende landen bij Vliegerfestival Emmen Vliegers in Emmen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Het Vliegerfestival aan de Grote Rietplas in Emmen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Een kleurrijk exemplaar boven de Grote Rietplas (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Voor de dertigste keer het Vliegerfestival in Emmen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

EMMEN - Grote, kleine, kleurrijke en bijzondere vliegers. Voor de dertigste keer zijn ze dit jaar te bewonderen in Emmen tijdens het Vliegerfestival.

Decor is de Grote Rietplas. De afgelopen dertig jaar deden vliegers van eigenaren uit 29 verschillende landen het evenement aan.



'Blijvend feestje'

Organisator Gerrie Enninga is er dertig jaar geleden samen met zijn vrouw mee begonnen, op de Es in Emmen. "Dat was toen ter ere van Emmen 850 jaar. Dat was zo'n beleving dat we zeiden: hier maken we een blijvend feestje van."



De bezoekers hebben het dan ook goed naar hun zin. "Het is er prachtig mooi weer voor, de wind waait lekker. Ik heb zelf ook veel vliegers gebouwd vroeger, leuk om weer eens terug te zien", reageert een enthousiaste man.



Gele draak

Wat vliegeraar Mark de Lange uit Vroomshoop mag het wel iets harder gaan waaien. "En stabieler ook. Maar het gaat ook om de gezelligheid met z'n allen." De Lange heeft een gele draak. "Sommige mensen hebben dat nog nooit gezien, dus dan is het mooi dat je zo'n vlieger kunt laten zien aan het publiek."



Tot morgenavond zijn de vliegers nog te zien bij de Grote Rietplas in Emmen. Bezoekers hoeven trouwens niet alleen toe te kijken, ze mogen ook hun eigen vlieger meenemen en de lucht in laten.