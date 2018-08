Deel dit artikel:











Goed nieuws voor ACV: Sankoh blijft Gibril Sankoh in actie voor FC Groningen tegen FC Utrechtspeler Robin Nelisse (foto: Dennis Beek/ANP)

VOETBAL - Gibril Sankoh speelt komend seizoen toch gewoon voor het Asser ACV. Aanvankelijk zou de oud-speler van onder andere FC Groningen, Augsburg en Roda JC trainer/coach worden bij FC Groningen, waardoor hij op zaterdagen niet beschikbaar zou zijn. Daar is nu een passende oplossing voor gevonden.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Sankoh wordt alleen trainer bij de eredivisieclub in Groningen, gaat ook een trainerscursus volgen via die club, maar zal de coaching op zaterdag laten schieten. Daardoor kan hij komend seizoen gewoon in actie komen voor de zaterdaghoofdklasser uit Assen.