Kind in Kolderveen betoverd, moeder beschuldigt plaatsgenoot De etten staan maken zich klaar voor de zitting (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De markt rond de Magnuskerk tijdens de Etstoel (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ANLOO - Eens per jaar wordt recht gesproken in de Magnuskerk in Anloo, tijdens de Etstoel. Al 32 jaar lang keert het hele dorp op een zaterdag in augustus terug naar vroeger tijden.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Een marktkoopman uit de 17e eeuw verkoopt groenten voor hedendaagse prijzen. Kinderen kunnen een rondrit maken op de rug van een paard en overal zie je mensen in kleding uit de periode net na de middeleeuwen. Een man probeert hoefijzers om een paal te gooien en verderop verkoopt iemand lekkernijen uit lang vervlogen tijden.



Het weer is prima en het is flink druk rond de eeuwenoude Magnuskerk waar alles zich afspeelt.



De organisatie is tevreden over het verloop van het evenement, dat ieder jaar zo'n vijfduizend bezoekers trekt.



Rechtspraak

Hoogtepunt van de Etstoel is de zitting van de Drentse rechtbank: de Etstoel. Vierentwintig etten behandelen strafzaken onder leiding van de drost. Één van de zaken gaat over een vrouw uit Kolderveen. Een plaatsgenoot zou haar kind betoverd hebben en daardoor is het kind van de vrouw ziek geworden. De etten oordelen uiteindelijk dat de vrouw geen straf krijgt.