Deel dit artikel:











Kjeld Nuis geniet van snelheid Formule 1 two-seater Kjeld Nuis maakt zich klaar voor de start (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

MOToRSPORT - Op schaatsen haalde Kjeld Nuis dit jaar een snelheid van 93 kilometer per uur. Vandaag ging de olympisch kampioen 'iets' sneller. In een two-seater ging de Emmenaar met ruim 250 kilometer per uur over het heilige asfalt, tijdens de Gamma Racing Days.

Geschreven door René Posthuma

Nuis had de twee rondjes cadeau gekregen van de provincie Drenthe na het behalen van zijn twee olympische titels in Zuid-Korea. Toen Nuis op het circuit arriveerde voelde hij toch wel wat kriebels in zijn buik, maar die werden snel minder. "Ik vind het supervet en heb er enorm veel zin in", liet Nuis vooraf weten.



Robert Doornbos

Oud Formule 1 coureur Robert Doornbos was de chauffeur van Nuis. "Kjeld krijgt een enorm mooie ervaring." Na afloop straalde Nuis van oor toto oor. "Ik sta nog een beetje te shaken, maar het was echt enorm gaaf."



Ook zondag kunnen motorsportliefhebbers weer hun hart ophalen met spannende races en veel demonstraties waaronder een demo van Formule 1 coureur Carlos Sainz en motorcoureur Michael van der Mark.