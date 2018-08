Deel dit artikel:











Vrouw gewond bij botsing tegen boom in Aalden De boom en de auto liepen flinke schade op (Foto: Persbureau Meter)

AALDEN - Op de Gelpenberg in Aalden is vanmiddag een automobiliste tegen een boom gereden. Daarbij is de vrouw gewond geraakt.

De auto lag na de botsing flink in de kreukels en ook de boom heeft grote schade opgelopen.



De vrouw werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.