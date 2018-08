Deel dit artikel:











In Beeld: Boerenrockfestival 2018 In Beeld: Boerenrockfestival 2018 (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

DROUWENERMOND - De modder vliegt weer in het rond in Drouwnermond tijdens het Boerenrockfestival. Quads, rallyauto's en crossmotoren scheuren over het bruine circuit.





Fotograaf Kim Stellingwerf was er bij en maakte deze razendsnelle fotoserie.