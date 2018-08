Deel dit artikel:











Elmar Reinders herovert sprinttrui in BinckBank Tour Assenaar Elmar Reinders gaat aan kop in het strijdlustklassement (Foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Wielrenner Elmar Reinders uit Assen heeft in de BinckBank Tour vandaag de sprinttrui heroverd. De renner van Roompot - Staatsloterij neemt de koppositie in het zogenaamde strijdlustklassement weer over van Dries de Bondt uit België.

De renners hadden vandaag een heuvelachtige tocht van het Belgische Riemst naar Sittard. "Het was een zware koers, maar binnenkomen was wel goed te doen. Ik bleef gewoon gefocust op de sprinttrui", zegt Reinders.



Reinders heeft 48 punten in het strijdlustklassement. Concurrent De Bondt staat tweede, op 4 punten afstand. "Die gast verloor al wat punten in de eerste sprint, dus toen kon ik wat pakken.



Sloveen aan kop

De Oostenrijker Gregor Mühlberger kwam vandaag na 182,2 kilometer als eerste over de streep. Leider in het algemeen klassement blijft de Sloveen Matej Mohoric. Teamgenoot van Reinders Taco van den Hoorn staat als beste Nederlander vierde in het algemeen klassement, op 32 seconden van Mohoric.



Morgen staat de laatste etappe op het programma. Dan fietsen de renners van Lacs de l'Eau d'Heure naar Geraardsbergen. Reinders: "Al hebben we morgen een zware koers met heuvels en drie keer de Muur van Geraardsbergen, ik zie wel kans om die sprinttrui binnen te halen."