Vouwwagen en tent in vlammen op in Gasselternijveen Van de vouwwagen en tent bleef weinig over (foto: Persbureau Meter)

GASSELTERNIJVEEN - Op vakantiepark Hunzepark in Gasselternijveen is afgelopen nacht brand uitgebroken in een vouwwagen en een tent.

De brandweer kon niet voorkomen dat beide afbrandden. Eén persoon had rook ingeademd en is in een ambulance nagekeken.